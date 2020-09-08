Операция "Ремень безопасности" пройдет в Нижнем Новгороде 9 сентября Общество

Рейд по использованию ремней безопасности проведут сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Новгорода 9 сентября 2020 года. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Основной задачей операции "Ремень безопасности" является профилактика и пресечение административных правонарушений. Так, по итогам 8 месяцев текущего года зафиксирован резкий рост ДТП (более чем на 600% по сравнению с прошлогодним значением), в которых 83 участника дорожного движения, которые не пользовались ремнями безопасности, пострадали.

Кроме того за этот год, 8 не пристегнутых водителей и 5 не пристегнутых пассажиров погибли.

Использование же ремня безопасности позволяет снизить тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий в 6-8 раз, и избежать гибели участников дорожного движения.

Кодексом об административных правонарушениях предусмотрен и штраф за невыполнение требований - в размере 1 тысяча рублей.