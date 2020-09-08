Последние новости рубрики Общество
09 сентября 2020 09:48  [3] Операция "Ремень безопасности" пройдет в Нижнем Новгороде 9 сентября
09 сентября 2020 09:34  [36] Допостановки ввели для городских электричек в Сормовском районе
08 сентября 2020 23:20  [426] Нижний сегодня: главные события дня
08 сентября 2020 23:19  [684] Штормовой ветер надвигается на Нижний Новгород 9 сентября
08 сентября 2020 18:36  [199] Семь объектов благоустроили в Балахнинском районе по инициативе жителей в 2020 году
08 сентября 2020 17:45  [591] Еще пять нижегородских школ ввели карантин по коронавирусу
08 сентября 2020 16:52  [409] Смотровую площадку у Нижегородского кремля спроектировали "парящей" над склоном
08 сентября 2020 15:53  [238] Нижегородский минстрой прокомментировал строительство ЖК "Новинки Smart City"
08 сентября 2020 15:31  [223] Ход строительства в ЖК "Новинки Smart City"
08 сентября 2020 14:51  [239] Четыре из 19 участков дорог, планируемых к ремонту, приняты в эксплуатацию в Нижнем Новгороде
Общество

Операция "Ремень безопасности" пройдет в Нижнем Новгороде 9 сентября

09 сентября 2020 09:48  [3] Общество

Рейд по использованию ремней безопасности проведут сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Новгорода 9 сентября 2020 года. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Основной задачей операции "Ремень безопасности" является профилактика и пресечение административных правонарушений. Так, по итогам 8 месяцев текущего года зафиксирован резкий рост ДТП (более чем на 600% по сравнению с прошлогодним значением), в которых 83 участника дорожного движения, которые не пользовались ремнями безопасности, пострадали.

Кроме того за этот год, 8 не пристегнутых водителей и 5 не пристегнутых пассажиров погибли.

Использование же ремня безопасности позволяет снизить тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий в 6-8 раз, и избежать гибели участников дорожного движения.

Кодексом об административных правонарушениях предусмотрен и штраф за невыполнение требований - в размере 1 тысяча рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph