"Досрочное голосование – еще одна мера эпидемиологической безопасности", - Сергей Дмитриев Политика

Ректор Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева" (НГТУ), доктор технических наук, профессор Сергей Дмитриев оценил преимущества досрочного голосования на предстоящих выборах

"Как показал опыт предыдущего голосования по поправкам в Конституцию, досрочное голосование - это очень удачное решение. У каждого могут быть свои планы, но теперь можно выбрать удобное для себя время, чтобы выполнить свой гражданский долг", - считает Сергей Дмитриев.

"Растянутое во времени досрочное голосование, которое в Нижегородской области стартовало 2 сентября, - это еще одна мера эпидемиологической безопасности, позволяющая соблюсти все необходимые требования в непростой ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. В корпусах НГТУ располагаются три избирательных участка. Там созданы все условия для безопасного голосования. Есть отдельные входы, потоки голосующих не пересекаются, постоянно проводится дезинфекция", - рассказал профессор.

"Нижний Новгород — это наш родной дом. Город хорошеет на глазах: только в этом году было обустроено немало общественных пространств. Мы, жители Нижнего Новгорода, должны понимать значимость выборов", - призвал Сергей Дмитриев.

"Городская дума решает множество важных вопросов, связанных с развитием инфраструктуры, общественных территорий Нижнего Новгорода. И от того, какие люди придут в думу, будет зависеть то, насколько эффективно будут решаться вопросы, связанные с каждодневной жизнью нижегородцев. Безусловно, всем необходимо проявить свой гражданский долг, прийти на выборы и отдать свой голос за выбранного кандидата в депутаты", - подытожил ректор НГТУ.