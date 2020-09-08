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Политика

"Досрочное голосование – еще одна мера эпидемиологической безопасности", - Сергей Дмитриев

09 сентября 2020 12:45  [30] Политика

Ректор Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева" (НГТУ), доктор технических наук, профессор Сергей Дмитриев оценил преимущества досрочного голосования на предстоящих выборах

"Как показал опыт предыдущего голосования по поправкам в Конституцию, досрочное голосование - это очень удачное решение. У каждого могут быть свои планы, но теперь можно выбрать удобное для себя время, чтобы выполнить свой гражданский долг", - считает Сергей Дмитриев.

"Растянутое во времени досрочное голосование, которое в Нижегородской области стартовало 2 сентября, - это еще одна мера эпидемиологической безопасности, позволяющая соблюсти все необходимые требования в непростой ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. В корпусах НГТУ располагаются три избирательных участка. Там созданы все условия для безопасного голосования. Есть отдельные входы, потоки голосующих не пересекаются, постоянно проводится дезинфекция", - рассказал профессор.

"Нижний Новгород — это наш родной дом. Город хорошеет на глазах: только в этом году было обустроено немало общественных пространств. Мы, жители Нижнего Новгорода, должны понимать значимость выборов", - призвал Сергей Дмитриев.

"Городская дума решает множество важных вопросов, связанных с развитием инфраструктуры, общественных территорий Нижнего Новгорода. И от того, какие люди придут в думу, будет зависеть то, насколько эффективно будут решаться вопросы, связанные с каждодневной жизнью нижегородцев. Безусловно, всем необходимо проявить свой гражданский долг, прийти на выборы и отдать свой голос за выбранного кандидата в депутаты", - подытожил ректор НГТУ.

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