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Происшествия

Арестован пьяный водитель, сбивший двух школьников в Шарангском районе

09 сентября 2020 12:53  [1] Происшествия

Арестован водитель, сбивший двух школьников в Шарангском районе 6 сентября. Об этом сообщается на сайте районного суда.

В ходе расследования выяснилось, что водитель 1979 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на легковом автомобиле по ул.Центральная с. Роженцово Шарангского района. Он пытался обогнать автомобиль, который ехал в попутном направлении. Поздно увидел, что в попутном направлении ехали двое велосипедистов-школьников. Водитель сбил подростков. Потребовалась госпитализация.

В результате ДТП одному из детей поставлен диагноз - открытая черепно-мозговая травма, вдавленный перелом правой теменной кости с переходом на затылок и основание черепа, закрытый субкапитальный перелом левой плечевой кости, закрытый перелом обеих костей правой голени со смещением.

Другому подростку поставлен диагноз - закрытая черепно-мозговая травма сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой ключицы со смещением, ушиб легких, малый ограниченный пневмоторакс слева.

После Шахунской больницы подростков пришлось отправить вертолетом в Нижний Новгород - после стабилизации их состояния.

Пострадавших доставили в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу

В судебном заседании подозреваемый дал признательные показания в совершенном им преступлении, просил суд избрать в отношении него более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд принял решение об аресте на срок 2 месяца.

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