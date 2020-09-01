Двух пострадавших в ДТП подростков отправили вертолетом в Нижний Новгород Общество

Двух пострадавших в ДТП подростков отправили вертолетом в Нижний Новгород. Об этом сообщили в информационном агентстве "Стационар-пресс" 7 сентября 2020 года.

Подростки попали в ДТП. После стабилизации их состояния в Шахунской ЦРБ было принято решение о проведении медицинской эвакуации.

Пострадавших доставят в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу, борт уже находится на пути в областной центр. Детей поместят под наблюдение опытных врачей-травматологов и реаниматологов, отметили в "Стационар-пресс".