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Общество

Двух пострадавших в ДТП подростков отправили вертолетом в Нижний Новгород

07 сентября 2020 14:12  [86] Общество

Двух пострадавших в ДТП подростков отправили вертолетом в Нижний Новгород. Об этом сообщили в информационном агентстве "Стационар-пресс" 7 сентября 2020 года.

Подростки попали в ДТП. После стабилизации их состояния в Шахунской ЦРБ было принято решение о проведении медицинской эвакуации.

Пострадавших доставят в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу, борт уже находится на пути в областной центр. Детей поместят под наблюдение опытных врачей-травматологов и реаниматологов, отметили в "Стационар-пресс".

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