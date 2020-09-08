Безработные родители России получат по 3 тысячи рублей на ребенка в сентябре Общество

Дополнительные выплаты потерявшим работу родителям продлены еще на один месяц - до конца сентября. За каждого несовершеннолетнего ребенка родители получают по 3 тысячи рублей к пособию по безработице. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Для финансирования этих расходов будут выделены средства из федерального бюджета.

В пресс-службе правительства Нижегородской области пояснили, что в нашем регионе правом на такую социальную поддержку воспользовались уже 28,5 тысячи граждан, признанных безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет. Им выплачено 266,5 млн рублей.

"Безработным родителям, уже состоящим на учете в центре занятости населения, предоставлять дополнительных документов, чтобы получить право на данную выплату, не требуется. Тем же, кто вновь встает на учет безработных, необходимо сообщить в центр занятости о наличии несовершеннолетних детей. В дальнейшем они либо самостоятельно предоставляют свидетельство о рождении ребенка, либо ожидают, когда эти сведения подтвердят центру занятости органы ЗАГС по системе межведомственного электронного взаимодействия", - пояснила руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Арина Садулина.

Ранее сообщалось, что объем адресной социальной помощи в 2020 году в регионе вырастет на 6 млрд рублей.