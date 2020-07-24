"Объем адресной социальной помощи в 2020 году в регионе вырастет на 6 млрд рублей", - Глеб Никитин Политика

Губернатор Глеб Никитин представил отчет о деятельности регионального правительства за 2019 год на заседании Законодательного собрания Нижегородской области 30 июля 2020 года.

Глава региона подчеркнул, что к 2020 году Нижегородская область подошла с хорошим запасом прочности, хотя болезненные последствия пандемии в большей или меньшей степени коснулись каждого.

Основные показатели

Прирост объема сельхозпродукции за 2019 год составил 3,8% по сравнению с 2018-м.

Улучшились показатели в сфере строительства. Объем выполненных работ составил почти 181 млрд рублей и вырос на 14,4% по сравнению с 2018-м.

"Забота о благосостоянии людей в такой сложный период – это особая ответственность. Правительство региона разработало целый комплекс мер. Наша область стала первой в стране, решившей поддержать предпринимателей и за счет средств регионального бюджета компенсировать затраты на выплату зарплат и страховых взносов сотрудников при условии их участия в социально значимых работах", - отметил Глеб Никитин.

Соцвыплаты

На период действия ограничительных мер установлено максимальное федеральное пособие по безработице в размере 12 130 рублей. Кроме того, в три раза увеличено минимальное пособие. Всего из федерального бюджета нижегородским безработным уже выплачено более 630 миллионов рублей.

Как добавил губернатор Нижегородской области, также было принято решение о том, что государственную поддержку в повышенном размере из регионального бюджета получают нижегородцы, не имеющие права на увеличенное федеральное пособие. Так, безработным, состоящим на учете в центре занятости населения на 13 марта 2020 года, выплачивается областная компенсационная выплата в размере, доводящем их доход до прожиточного минимума трудоспособного населения - 10 803 рубля. На данную меру поддержки из областного бюджета направлено 26,3 млн рублей.

"Часть нижегородцев – работников предприятий, находящихся под риском увольнения, – будут временно трудоустроены за счет федеральной поддержки. Региону выделено свыше 76 миллионов рублей, благодаря которым будут созданы временные рабочие места для граждан, столкнувшихся с трудностями", - отметил Глеб Никитин.

Одним из эффективных инструментов по поддержке граждан в Нижегородской области является социальный контракт.

"Крайне своевременным стало участие региона с 2019 года в пилотном проекте по снижению бедности, в котором мы являемся лидером по привлечению финансирования. Мы предоставили возможность заключить социальный контракт, предполагающий безвозмездную выплату в 11 248 рублей ежемесячно на первоочередные нужды для индивидуальных предпринимателей без наемных сотрудников, а также для самозанятых граждан, которые приостановили деятельность. За 6 месяцев 2020 года заключено почти 1000 таких контрактов, выплаты по ним превысят 33 миллионов рублей. Всего же за полгода со всеми категориями граждан заключено более 10 тысяч соцконтрактов, выплаты по которым составят свыше 1 миллиарда рублей. Самозанятым, вынужденно прекратившим деятельность, с апреля также выплачивается ежемесячно почти по 14 тысяч рублей. Это тоже было наше решение, которое во многом является беспрецедентном", - сообщил Глеб Никитин.

"Отдельно хотел бы обратить внимание на наиболее уязвимую группу населения - граждан, нуждающихся в ежегодной адресной социальной помощи: на текущий момент это более 1 миллиона человек, или 30 процентов жителей региона. Традиционно я говорю об увеличении расходов на социальную поддержку всех категорий граждан. Так, по итогам 2019 года объем социальной поддержки составил 20,5 миллиарда рублей – это на 7% больше, чем в 2018 году. В 2020 году мы берем на себя повышенные обязательства по увеличению объемов поддержки таких людей еще на 6 миллиардов – итого сумма составит рекордные 26,7 миллиарда", - добавил губернатор Нижегородской области.