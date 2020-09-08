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Общество

Вакцина от гриппа в 2020 году формирует иммунитет к редким штаммам

09 сентября 2020 14:38  [74] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Вакцина от гриппа в 2020 году формирует иммунитет к редким штаммам этого заболевания. Такую информацию озвучила журналистам заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова 9 сентября 2020 года.

В настоящее время в регионе против гриппа привито порядка 12 тысяч человек. Всего планируется - порядка 60% населения Нижегородской области. Для этого заказано более 1 млн 600 доз двух видов вакцины российского производства (Совигрипп и Флю-М).

"Штаммовый состав вакцины в этом году обновлен полностью. Данные серотипы вирусов новые, но сами вирусы уже бывали на территории России. Жители страны, которые сейчас социально активны, в основном иммунитета к этим вирусам не имеют. Вакцинация поможет восстановить тот иммунитет, который был и наработать тот, которого не было", - пояснила Наталья Садыкова.

Как сообщила заведующая поликлиникой №7 Татьяна Ляшук, обе вакцины переносятся пациентами легко. Лихорадящих больных и аллергической реакции за период вакцинации в медучреждении не наблюдалось.

В первую очередь прививаются нижегородцы из группы риска старше 65 лет с хроническими заболеваниями, дети школьного возраста, студенты, призывники, профессиональные группы: медицина, образование, транспорт. Причем пожилые нижегородцы и лежачие больные прививаются на дому.

"Для перевозки вакцины у нас есть холодильники. Работает мобильные бригада, в которую входят врач и медицинская сестра", - рассказала Татьяна Ляшук.

Готовиться к вакцинации не нужно, однако есть противопоказания для прививки: аллергическая реакция на куриный белок, наличие проявлений вирусной инфекции, хронические заболевания в период обострения.

Ранее сообщалось, что иммунизация против гриппа позволит снизить риск осложнений от этого заболевания вкупе с COVID-19. 

 

 

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