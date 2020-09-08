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Общество

Вакцина против гриппа позволит снизить риск осложнений от простуды вкупе с COVID-19

09 сентября 2020 13:51  [27] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Иммунизация против гриппа позволит снизить риск осложнений от этого заболевания вкупе с COVID-19. Об этом журналистам сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова 9 сентября 2020 года.

"При совместной встрече в организме двух таких серьезных и агрессивных вирусов, болезнь будет протекать в тяжелом варианте", - предупредила она.

Наталья Садыкова отметила, что сезон заболеваемости гриппом в регионе еще не начался и циркуляция вируса гриппа не наблюдается. Поэтому сейчас самое подходящее время для прививки.

"Нет активного роста распираторных заболеваний, что позволяет организму человека выработать качественный иммунитет. Традиционно он формируется от 2 до 4 недель. Чем больше населения будет привито, тем меньше источников гриппа будет, тем меньше людей будет заражаться", - рассказала она.

Привиться нужно не позднее, чем за месяц до начала эпидемии. А значит, если традиционно эпидемия приходит в Нижегородскую область в январе, то декабрь – это крайний срок вакцинации.

Однако уже и в условиях распространения вируса гриппа нижегородцы могут сделать прививку, если они готовы минимум две недели ограничивать себя в социальных контактах, чтобы вакцина имела эффект.

Ранее главный нижегородский инфекционист рассказал НИА "Нижний Новгород", как отличить COVID-19 от простуды.

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