Жителям Дзержинска предложили голосовать по смене статуса трех поселков Политика

Жителям трех поселков в Дзержинске предложили голосовать по вопросу смены статуса населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы 9 сентября 2020 года. Опрос пройдет с 10 по 13 сентября с 8:00 до 20:00 часов.

Участие примут жители трех избирательных округов, куда входят дзержинские поселки Гавриловка, Горбатовка и Желнино.

Посельчанам предлагается придать своим рабочим поселкам статус сельских населенных пунктов. Это даст людям, проживающим там, ряд льгот, предусмотренных федеральным законом, например, снижение стоимости электроэнергии, льготы по ипотечному кредитованию, автострахованию.

Опрос, инициированный администрацией города, будет проводиться на базе избирательных участков.

Формулировка вопросов, предлагаемых жителям каждого поселка, одинакова: "Согласны ли Вы на изменение категории и вида городского населенного пункта рабочий поселок на сельский населенный пункт сельский поселок?". Ответы "За" или "Против" каждый участник мероприятия дает путем тайного волеизъявления по опросным листам. Чтобы результаты были признаны действительными, в опросе должно принять участие не менее 25% жителей, зарегистрированных на территории поселка. Без согласия жителей статус территорий не будет изменен.

Как пояснил депутат городской Думы по округу №34 Сергей Смирнов, новый статус поселков помог бы привлечь больше средств на благоустройство, ремонт дорог, поскольку появилась бы возможность войти в федеральные программы для сельских поселений.

"Горбатовке, входящей в 34-й округ, не помешало бы увеличение спортивных площадок, строительство нового клуба. Муниципальные деньги мы не можем на это направить - слишком дорогостоящие мероприятия. А если поселок войдет в программу, то это можно будет сделать", - сказал Сергей Смирнов.

По мнению депутата по округу №32 Евгения Минервина, смена статуса поселков - это нормальная процедура, а для жителей это явное преимущество: снижение тарифа на электроэнергию на 30%.

"Эту инициативу администрации я рекомендую нашим жителям поддержать при голосовании. Некоторые, возможно, считают, что жить в сельском поселении - это понижение статуса до некоей "деревни". Но это заблуждение. Прописка как была у них в городском округе г.Дзержинск, так и останется", – отметил Евгений Минервин.