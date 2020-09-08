Шахунская прокуратура добилась обеспечения населения чистой водой Общество

Шахунская прокуратура добилась обеспечения населения чистой водой. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 9 сентября 2020 года.

Проверкой было установлено, что ряд источников питьевой воды Шахуньи не соответствуют нормативам качества, установленным санитарно-эпидемиологическим законодательством. В частности, выявлено значительное превышение показателей цветности и мутности воды.

По данным фактам городским прокурором в суд предъявлено исковое заявление об обязании нарушителей организовать водоснабжение населения питьевой водой, соответствующей санитарным нормам. По решению суда ресурсоснабжающая организация обязана обеспечивать жителей домов качественной водой.