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Общество

Шахунская прокуратура добилась обеспечения населения чистой водой

09 сентября 2020 16:47  [61] Общество

Шахунская прокуратура добилась обеспечения населения чистой водой. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 9 сентября 2020 года.

Проверкой было установлено, что ряд источников питьевой воды Шахуньи не соответствуют нормативам качества, установленным санитарно-эпидемиологическим законодательством. В частности, выявлено значительное превышение показателей цветности и мутности воды.

По данным фактам городским прокурором в суд предъявлено исковое заявление об обязании нарушителей организовать водоснабжение населения питьевой водой, соответствующей санитарным нормам. По решению суда ресурсоснабжающая организация обязана обеспечивать жителей домов качественной водой.

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