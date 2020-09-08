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Культура и отдых

"Российская студенческая весна" пройдет в Нижнем Новгороде в 2021 году

10 сентября 2020 10:14  [3] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" пройдет в 2021 году в Нижнем Новгороде. Объявление об этом озвучили на церемонии подведения итогов Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна – весна Победы" в Ростове-на-Дону 9 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фестиваль "Российская студенческая весна" – совместный проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Российского Союза Молодежи.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, проведение фестиваля станет важной частью юбилея Нижнего Новгорода.

"Российское студенческая весна – одно из самых ярких молодежных мероприятий в стране. Очень приятно, что в следующем году его примет именно наш регион. 800-летие Нижнего Новгорода – праздник федерального масштаба, и наша задача максимально насытить его событиями. Постараемся, чтобы "Студенческая весна - 2021" запомнилась всем гостям и участникам юбилейных торжеств", - отметил Глеб Никитин.

"С 2019 года "Российская студенческая весна" проводится в рамках национального проекта "Образование". Это помогло сделать фестиваль еще интереснее и насыщеннее. Огромная работа была проделана командами  платформы "Россия – страна возможностей" и Российского Союза Молодежи. Очень рады сотрудничеству", - добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, что 23 августа прошла рабочая встреча губернатора Нижегородской области Глеб Никитин с и.о. председателя Российского Союза молодежи Павлом Красноруцким. В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества и включения программно-проектной и образовательной деятельности РСМ в мероприятия, проходящие в регионе. Также Глеб Никитин предложил Российскому Союзу молодежи присоединиться к подготовке к предстоящему юбилею Нижнего Новгорода.

"От молодежи мы ждем интересных идей и предложений о том, каким должен стать наш город и регион в будущем. У нас действует программа "Волонтеры-800", в которой участвуют многие студенты, мы с ними постоянно взаимодействуем. Событийный календарь юбилейного года будет насыщенным, и в нем мы непременно учтем мнение молодежи", - сказал Глеб Никитин.

"Наша организация объединяет миллионы студентов в России. И мы могли бы использовать потенциал молодежи в подготовке к этой важной для нижегородцев дате. Искренне хочется пожелать, чтобы масштабный праздник прошел на молодежном драйве, на позитивной волне", - сказал в ходе встречи исполняющий обязанности председателя РСМ Павел Красноруцкий.

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