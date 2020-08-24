"Мы ждем интересных идей от молодежи к 800-летию Нижнего Новгорода", - Глеб Никитин Общество

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на рабочей встрече с и.о. председателя Российского Союза молодежи Павлом Красноруцким обсудил перспективы сотрудничества с РСМ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как рассказал глава региона, в декабре текущего года Нижний Новгород примет образовательный форум "Студенческая весна". Это новая масштабная инициатива Российского Союза молодежи, в рамках которой состоится форум студенческих изданий молодых журналистов "Медиавесна" и танцевальный проект "В движении".

Глеб Никитин предложил Российскому Союзу молодежи присоединиться и к подготовке к предстоящему юбилею Нижнего Новгорода.

"От молодежи мы ждем интересных идей и предложений о том, каким должен стать наш город и регион в будущем. У нас действует волонтерская программа "Волонтеры-800", в которой участвуют многие студенты, мы с ними постоянно взаимодействуем. Событийный календарь юбилейного года будет насыщенным, и в нем мы непременно учтем мнение молодежи", - добавил Глеб Никитин.

"Наша организация объединяет миллионы студентов в России. И мы могли бы использовать потенциал молодежи в подготовке к этой важной для нижегородцев дате. Искренне хочется пожелать, чтобы масштабный праздник прошел на молодежном драйве, на позитивной волне", - сказал исполняющий обязанности председателя РСМ Павел Красноруцкий.

По его словам, в 2020 году совместно с региональным министерством образования, науки и молодежной политики областная организация РСМ уже реализуются проект по мониторингу проведения государственной итоговой аттестации "Корпус общественных наблюдателей", фестиваль студенческого творчества "Студенческая весна" и всероссийская патриотическая акция "Мы – граждане России!".

Напомним, правительство региона пригласило другие страны на 800-летие Нижнего Новгорода. Также гербовый аэростат хотят создать к юбилею города.