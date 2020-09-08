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Происшествия

Дело возбудили после обрушения строительных лесов в Нижнем Новгороде

10 сентября 2020 10:25  [74] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ) возбудили после обрушения строительных лесов в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

Напомним, в результате ЧП 8 сентября пострадали семеро рабочих. По предварительным данным, бригада рабочих устанавливала крепежные элементы по фасаду девятиэтажного строительного объекта. Около 10:00 металлические леса обрушились, и подрядные рабочие в возрасте от 21 до 42 лет упали на землю.

Согласно информации, они получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в областную больницу.

Предварительно, все пострадавшие работали по договору подряда. Расследование продолжается.

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