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Политика

"Муниципальные депутаты – самые близкие к людям народные избранники", - Дмитрий Сватковский

10 сентября 2020 11:05  [53] Политика

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Сватковский прокомментировал особенность так называемых "муниципальных" выборов, на которых предстоит выбрать депутатов в местные органы власти.

"13 сентября 2020 года – важный день для нижегородцев. В этот день пройдут выборы различного уровня в городах и районах области, на которых выберут около двух тысяч депутатов. Принято считать, что муниципальные выборы депутатов привлекают меньше внимания, чем любые другие. На мой взгляд, это ошибочные мнение и неправильное отношение, потому что муниципальные депутаты – самые близкие к людям народные избранники, как минимум, в силу охвата территории каждого округа. И с этой точки зрения выборы 13 сентября крайне важны, в том числе и для Нижнего Новгорода, где будет избран новый состав Городской Думы", - считает он.

"Что касается предварительного голосования в течение нескольких дней, то такая практика впервые была опробована и отлично зарекомендовала себя во время голосования по Конституции. Не скрою, я был среди тех депутатов Государственной Думы, которые предлагали распространить полученный опыт и на другие выборы. Уверен, новая норма повысит явку избирателей, которые могут со спокойной душой в удобное для себя время прийти на избирательные участки. Если, опять же, вспомнить голосование по поправкам в Конституцию, оно проходило в куда более сложной эпидемиологической обстановке, но благодаря блестящей организации не привело к росту заболеваемости. Уверен, что и на нынешних выборах этот опыт будет востребован", - выразил уверенность Дмитрий Сватковский.

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