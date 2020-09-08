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Происшествия

Иномарка врезалась в троллейбус в Дзержинске

10 сентября 2020 12:38  [69] Происшествия

Фото: с сайта wikipedia.org

Иномарка врезалась в троллейбус в Дзержинске. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла накануне, 9 сентября, по ул. Гайдара. 42-летний водитель (стаж 2 года) ехал на Reno. При перестроении он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с троллейбусом.

В результате ДТП пострадала пассажирка троллейбуса - 56-летняя женщина. Диагноз - закрытый перелом в левой ключевой кости, со смешением отломков.

Напомним, ранее был арестован пьяный водитель, сбивший двух школьников в Шарангском районе.

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