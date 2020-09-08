Объезд строительства развязки на Циолковского открыли в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства области

Объезд строительной площадки, где возводят транспортную развязку на ул.Циолковского в Сормовском районе, открылся на ул.Новосоветской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Помимо объездной дороги на ул. Новосоветской построен новый железнодорожный переезд. При планировании развязки на Циолковского эти объекты не предусматривались, однако по поручению губернатора региона Глеба Никитина проработаны возможности объездного пути.

Ранее заместитель главы региона Сергей Морозов сообщал, что строительство транспортной развязки на Циолковского начнется только после решения вопроса об организации временной объездной дороги по ул.Новосоветской.

Только после этого и отладки схемы движения транспортных потоков подрядчик в полной мере приступит к подготовительным и строительно-монтажным работам, ограничив движение транспорта на улицах Циолковского, Кузьмина и Светлоярской.

Участок улицы Циолковского от улицы Культуры до улицы Торфяной будет перекрыт с 14 сентября 2020 года до 1 мая 2021 года.

О том, как будет организовано движение транспорта во время строительства развязки, сообщалось ранее.

Полностью завершить строительство транспортной развязки согласно контракту должны в 2022 году. Стоимость работ составляет 4,56 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей планируется направить на реализацию проекта в этом году.

Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, р. Параша, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.