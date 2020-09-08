Глеб Никитин поздравил жителей Таджикистана с Днем независимости Республики Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Жители Республики Таджикистан отметили главный национальный праздник – День независимости. Праздник отмечается ежегодно 9 сентября.

Пожелания благополучия и процветания страны в адрес Чрезвычайного и Полномочного посла Таджикистана в России Имомуддина Сатторова, а также председателя Согдийской области Республики Раджаббоя Ахмазода и всех жителей региона-партнера направил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

"Высоко ценю теплые взаимоотношения, сложившиеся между нашими областями. Таджикистан входит в число надежных партнеров региона. К примеру, в первом полугодии, несмотря на пандемию, товарооборот Нижегородской области с Таджикистаном вырос почти на 60% по сравнению с тем же периодом 2019-го и достиг 5,4 млн долларов. 99% в структуре товарооборота приходится на экспорт нижегородской продукции", - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области добавил, что основу экспорта в Таджикистан составляют продукты неорганической химии, объем поставок которых составил за полгода 2,4 млн долларов, жиры и масла (748 тыс. долларов), минеральное топливо, продукты нефтеперегонки, минеральные воски (320 тыс. долларов).

"Уверен, что партнерство с Таджикистаном и дальше будет развиваться в духе дружбы и взаимоуважения", - сказал Глеб Никитин.

В департаменте внешних связей правительства Нижегородской области напомнили, что 17 апреля 2019 года состоялось подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве региона с Согдийской областью. Церемония прошла в присутствии президента России Владимира Путина и президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в ходе Седьмой конференции по межрегиональному сотрудничеству двух стран.

"Сегодня наше взаимодействие осуществляется в рамках плана выполнения соглашения на 2020-2022 годы. В текущем году представители Нижегородской области уже дважды посетили таджикский регион-партнер", – отметила руководитель департамента Ольга Гусева.

Например, в марте делегация Нижегородского государственного инженерно-экономического университета провела презентацию образовательных программ учреждения для потенциальных абитуриентов из Согдийской области. В ходе поездки представители региона посетили Худжандский государственный университет и ряд школ, а также провели встречи с руководством Горно-металлургического института Таджикистана и Российского центра науки и культуры в городе Худжанде.

С 2011 года действует соглашение о сотрудничестве между НГЛУ имени Н.А. Добролюбова и Академией образования Таджикистана, а с 2015 года программы совместного обучения реализуются Княгининским университетом и Худжанским политехническим институтом Таджикского технического университета.

Напомним, правительство региона пригласило другие страны на 800-летие Нижнего Новгорода, в том числе представителей Согдийской области Таджикистана.