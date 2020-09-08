Вероятность ЧС увеличивается — порывы ветра в Нижнем Новгороде к вечеру превратятся в бурю Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Региональное ГУ МЧС предупреждает жителей Нижнего Новгорода об очень сильном ветре, который ожидается сегодня — 10 сентября ближе к вечеру.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 сентября с 19 часов в городе может подняться ветер, порывы которого достигнут 17 м/с, что является бурей.

Такие неблагоприятные условия могут продлится до вечера 11 сентября.

Сильный ветер и может стать причиной чрезвычайных ситуаций - оборвать линии электропередачи и связи, нарушить работу объектов ЖКХ, повредить слабоукрепленные или широкоформатные конструкции, в том числе строительные краны.

Кроме того, ветер может вырвать и повалить деревья со слабой корневой системой.

Напомним, что сильный ветер наблюдается в Нижнем Новгороде со вчерашнего вечера.