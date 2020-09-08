Миллиардеров стало больше в Нижегородской области Экономика

Количество нижегородцев-миллиардеров в регионе увеличилось. По итогам декларационной кампании 2020 года 15 нижегородцев заявили о полученных в 2019 году доходах более миллиарда рублей. В прошлом году таких налогоплательщиков было всего 12. Об этом сообщили в управлении Федеральной налоговой службы по региону.

Миллионеров тоже прибавилось. Количество декларантов с валовой суммой дохода более 1 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 2,7% и превысило 20 400 человек.

Доход в диапазоне от 1 до 100 млн рублей заявили более 20 300 граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество также увеличилось на 2,8%.

При этом на 18% снизилось количество миллионеров, задекларировавших доход от 100 миллионов до 1 миллиарда рублей: если в 2019 году доход в указанном диапазоне заявили 116 человек, то в 2020 году – только 95 человек.

Всего с начала года 180 тысяч нижегородцев предоставили в налоговые органы региона более 197 тысяч деклараций по форме 3-НДФЛ.

Ранее стали известны депутаты Думы Нижнего Новгорода с наибольшим и наименьшим доходом за 2019 год. В топ-5 самых богатых депутатов вошли Владимир Амельченко, Вадим Агафонов, Евгений Лазарев, Василий Пушкин и Андрей Колобов.