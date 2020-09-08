Нижегородский СК, расследуя дело, добился от физлица возврата налога на 215 млн рублей Политика

СУ СК РФ по Нижегородской области, расследуя дело, добилось от физлица возврата налога на 215 млн рублей. Как сообщили в региональном следственном управлении СК, дело было возбуждено по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).

Ъ-Приволжье сообщает, что речь идет об Эладе Нагорной. По версии следствия, она уклонилась от уплаты налога, отражая в налоговой декларации сведения о заниженной налогооблагаемой базе, что стало возможным, поскольку она утратила статус налогового резидента России и искусственно сменила получателя дохода от осуществляемой ею предпринимательской деятельности.

Ъ-Приволжье уточняет, что в ходе следствия Эладе Нагорной пересчитали ставку НДФЛ с 13% до 30% из-за долгого проживания за рубежом и утраты статуса налогового резидента РФ. Ознакомившись через адвокатов с претензиями следствия, Элада Нагорная предпочла заплатить доначисленную ей сумму. В связи с этим уголовное преследование налогоплательщика прекращается по закону.

Напомним, в марте 2019 года суд приговорил супруга Элады Нагорной - Олега Сорокина к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 460,8 млн рублей. Олег Сорокин обвинялся в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также соучастии в похищении человека.