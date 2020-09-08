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Политика

Нижегородский СК, расследуя дело, добился от физлица возврата налога на 215 млн рублей

11 сентября 2020 12:45  [52] Политика

СУ СК РФ по Нижегородской области, расследуя дело, добилось от физлица возврата налога на 215 млн рублей. Как сообщили в региональном следственном управлении СК, дело было возбуждено по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).

Ъ-Приволжье сообщает, что речь идет об Эладе Нагорной. По версии следствия, она уклонилась от уплаты налога, отражая в налоговой декларации сведения о заниженной налогооблагаемой базе, что стало возможным, поскольку она утратила статус налогового резидента России и искусственно сменила получателя дохода от осуществляемой ею предпринимательской деятельности.

Ъ-Приволжье уточняет, что в ходе следствия Эладе Нагорной пересчитали ставку НДФЛ с 13% до 30% из-за долгого проживания за рубежом и утраты статуса налогового резидента РФ. Ознакомившись через адвокатов с претензиями следствия, Элада Нагорная предпочла заплатить доначисленную ей сумму. В связи с этим уголовное преследование налогоплательщика прекращается по закону.

Напомним, в марте 2019 года суд приговорил супруга Элады Нагорной - Олега Сорокина к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 460,8 млн рублей. Олег Сорокин обвинялся в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также соучастии в похищении человека.

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