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Общество

Предприниматели могут заказать карты через интернет-банк "Бизнес-портал" с доставкой курьером

11 сентября 2020 13:01  [46] Общество

Предприниматели-клиенты банка "Открытие" теперь могут заказать бизнес-карты через интернет-банк "Бизнес-портал" с курьерской доставкой в офис компании, на домашний адрес держателя карты или в другое удобное место. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Чтобы получить карту с курьерской доставкой, достаточно зайти в интернет-банк, оформить заявку и подписать ее с помощью код-пароля из смс. Процесс занимает всего 1-2 минуты. После проверки заявка передается в курьерскую службу. Оператор перезванивает клиенту для согласования времени и места доставки карты. Курьер приезжает по ранее согласованному адресу в установленный интервал времени, проверяет паспорт клиента и передает карту.

"Сегодня для предпринимателя основная ценность - время. Доставка карты курьером значительно экономит это время. Нашим клиентам больше не надо приезжать в офис банка и получать пластиковую карту для осуществления ежедневных операций. Заказать и получить бизнес-карту можно не выходя из дома - для этого требуется только доступ в интернет. Банк продолжит развивать сервис курьерской доставки карт. В ближайшее время он будет доступен в мобильном приложении банка", - комментирует начальник управления по развитию электронного бизнеса департамента цифрового бизнеса юридических лиц банка "Открытие" Дмитрий Шенберг.

Оформив пластиковую карту, владельцы малого и среднего бизнеса получают много возможностей для быстрых, удобных и безопасных операций с денежными средствами - осуществления безналичных транзакций, снятия наличных в банкоматах в любой точке мира и других.

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