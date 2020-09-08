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Происшествия

Проверка организована в Нижнем Новгороде по информации о травмировании детей на качели

11 сентября 2020 14:16  [64] Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

В Автозаводском по информации, размещенной в СМИ, о травмировании малолетних детей на качелях, организована доследственная проверка. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.

В частности, говорится о том, что 9 сентября на ул. Мончегорской две девочки упали с качели "Гнездо", у которой оборвался трос. Дети получили травмы. Насколько серьезные – не уточнятеся.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, по другому случаю, следователи также организовали проверку. В июле этого года ребенок получил травму на детской площадке в Павлове. Он катался в Зеленом парке, зацепился за сломанные качели и получил травму глаза. Ребенка пришлось госпитализировать.

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