Детский сад на 240 мест открылся в поселке Ждановский Кстовского района Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Детский сад на 240 мест открылся в поселке Ждановский Кстовского района. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

О строительстве этого детсада стало известно еще в середине прошлого года, возведение объекта завершилось в конце 2019 года, разрешение на ввод в эксплуатацию получено 31 декабря, но в связи режимом повышенной готовности из-за пандемии коронавируса детский сад начал работать только теперь.

В дошкольном учреждении 12 групп: четыре группы - для малышей 2-3-х лет, по три группы - для детей 3-4-х и 4-5-ти лет и по одной - для 5-6-ти и 6-7-летних детей.

"В 2020 году в регионе введены в эксплуатацию три детских сада и девять новых корпусов к работающим детским садам на 1 260 мест. В следующем году запланирован ввод 20 детских садов", - сказала на открытии дошкольного учреждения заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Елена Родионова.