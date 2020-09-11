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Общество

Семейный фестиваль "Окская тропа" пройдет в Нижегородской области 26-27 сентября

11 сентября 2020 17:42  [58] Общество

Семейный фестиваль "Окская тропа" пройдет в Богородском районе Нижегородской области 26-27 сентября. Об этом рассказал в авторской программе Романа Скуднякова "Без галстука" член федерации по спортивному ориентированию и руководитель проекта Павел Шестаков.

Локация фестиваля находится в 40 км от Нижнего Новгорода.

"Принять участие можно всей семьей. Для детей мы специально разработали спортивные игры и соревнования, а взрослых ждет традиционный забег. И конечно, поход по самым красивейшим местам вдоль реки Оки", - сказал Павел Шестаков.

По его словам, на маркированном туристском маршруте "Окская тропа" участники  увидят природные, культурные и исторические достопримечательности. В частности, Абабковский монастырь с чудотворной иконой.

Маршрут тропы разработан так, что в пути регулярно можно набрать воды в родниках, найти место для палатки на оборудованных стоянках или выбрать базу отдыха для ночлега.

"По сути, наш фестиваль представляет собой новый формат направления социального туризма, находящийся на стыке спорта, культуры, экологии и краеведения", - пояснил Павел Шестаков.

Добавим, что авторская программа Романа Скуднякова "Без галстука" выходит в эфир ТК "Волга" по пятницам в 20:50 и Общественного телевидения России (ОТР) по субботам в 17:35. Также программу можно посмотреть на сайте телекомпании "Волга".

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