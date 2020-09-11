"Именно местные депутаты лучше других знают особенности своего округа и проблемы избирателей", - Владимир Паков Политика

Именно местные депутаты лучше других знают особенности своего округа и проблемы избирателей, - Владимир Паков

"Мне небезразлична судьба Нижнего Новгорода, поэтому считаю, что даже в период пандемии необходимо участвовать в голосовании", - заявил военный комиссар Нижегородской области, депутат Законодательного собрания региона Владимир Паков.

Он отметил, что для этого созданы все условия: на участках измеряют температуру, выдают маски и перчатки.

"Сам предпочитаю голосовать в Единый день голосования. Это как особый ритуал - прийти на участок, почувствовать атмосферу, опустить бюллетень в урну, пообщаться с людьми. Мне важно, что происходит на моем избирательном округе. Так, 13 сентября будут проходить выборы депутатов в 12 сельских советов Кстовского района Нижегородской области. Уверен, в итоге судьба всего Кстовского района будет в их надежных и крепких руках", - сказал Владимир Паков.

"Каждый день я взаимодействую с депутатами разных уровней и каждый раз убеждаюсь, что только слаженная работа депутатов, сотрудников администраций и активистов приносит свои плоды. Тем более, что именно местные депутаты лучше других знают особенности своего округа и проблемы избирателей. Они в первую очередь являются посредником между жителями и администрацией. Именно поэтому так важно прийти на выборы всей семьей и выбрать того депутата, чьи взгляды вы разделяете", - добавил военный комиссар Нижегородской области.