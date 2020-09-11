"От нижегородцев зависит, кто будет отстаивать их интересы в ближайшие пять лет", - Артем Баранов Политика

От нижегородцев зависит, кто будет отстаивать их интересы в ближайшие пять лет, - Артем Баранов

"Сейчас идет очень ответственный период - выборы депутатов городской Думы Нижнего Новгорода. Именно от активности нижегородцев зависит, кто будет отстаивать их интересы в ближайшие пять лет. Важно прийти на избирательный участок и поддержать своего кандидата, взгляды которого разделяете. Я уже и сам проголосовал, не остался в стороне", - сказал депутат Законодательного собрания Нижегородской области Артем Баранов.

По его словам, проведение трехдневного голосования является важным шагом в построении гражданского общества.

"Необходимо услышать голос каждого избирателя. Любой совершеннолетний гражданин может прийти в выбранное им время и сделать свой выбор. Особенно это важно сейчас для продолжения уверенного развития нашей страны. Стоит отметить, что проведение трехдневного голосования не повлечет неблагоприятные последствия для эпидемиологической обстановки в регионе. Благодаря блестящей организации выборного процесса голосование проходит с соблюдением всех санитарных норм и правил, что делает его комфортным и безопасным", - заявил Артем Баранов.