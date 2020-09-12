Инцидент на избирательном участке №2269 в Нижнем Новгороде расценили как провокацию Политика

Инцидент на избирательном участке №2269 в Нижнем Новгороде расценили как провокацию. В ситуационном центре Общественной палаты региона прокомментировали произошедшее.

"В результате просмотра видео, размещенного в социальных сетях, может сложиться впечатление, что наблюдателя одного из кандидатов не допускают на участок", - обратили внимание в центре.

Однако, проверка специалистов ситуационного центра показала, что наблюдатель одного из кандидатов пришла на участок задолго до официального времени его открытия. Согласно информации, охрана не допустила незаконного проникновения на избирательный участок, после чего наблюдатель устроила скандал, запись которого выложила в соцсети. Отмечается, что в 7:00, как и положено по закону, участок открыли, и женщина вместе со всеми смогза зайти в помещение и исполнять обязанности наблюдателя.

Эксперты ситуационного центра полагают, что действия наблюдателя могут расцениваться как провокация.

"Целью которой является введение общества в заблуждение и создание ложных представлений о незаконном характере выборов", - пояснили в ситуационном центре.

Ранее сообщалось, что с разных избирательных участков поступило несколько однотипных жалоб-заявлений на отсутствие в помещениях для голосования увеличенной формы итогового протокола. По оценке экспертов Ситуационного центра, это не является нарушением.

Как сообщалось ранее, в области проходят 172 муниципальные избирательные кампании, по итогам которых будут замещены 1,776 тыс. мандатов.

Так, муниципальные выборы проходят в 26 районах и 12 городских округах Нижегородской области. Полностью будут избираться городские думы Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Сарова, городских округов город Бор, Кулебаки, Навашинский, Чкаловск.

Напомним, выборы депутатов городской Думы Нижнего Новгорода проходят по одномандатным избирательным округам. Теперь Дума Нижнего Новгорода будет состоять из 35 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по одномандатным избирательным округам, образуемым на основе средней нормы представительства избирателей.

Присоединённые в январе 2020 года Новинки вошли в состав избирательного округа №35.

Кроме того, 13 сентября пройдут выборы депутатов представительных органов первого созыва в 11 вновь образованных муниципальных округах: Балахнинский, Богородский, Бутурлинский, Вадский, Дивеевский, Ковернинский, Лысковский, Павловский, Починковский, Тоншаевский, Уренский. В одном муниципальном образовании – выборы главы муниципального образования (Золинский сельсовет Володарского района).