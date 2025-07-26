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Культура и отдых

Благоустройство Автозаводского парка планируют начать в 2026 году

28 июля 2025 18:00  [32] Культура и отдых
Благоустройство Автозаводского парка планируют начать в 2026 году

В 2026 году планируется реализация первого этапа работ по реконструкции Автозаводского парка. Об этом сообщила МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода" в ответ на обращение жительницы города в социальных сетях.

Горожанка выразила обеспокоенность тем, что в парке до сих пор не начались работы, а территория остается запущенной. Это несмотря на победу в конкурсах благоустройства в 2021 и 2022 годах. По ее словам, в районе нет достойного места для прогулок с детьми. 

В дирекции пояснили: реконструкция Автозаводского парка культуры и отдыха в Нижнем Новгороде включена в программу Горьковского автозавода "Новый социальный вектор" и будет реализована в течение ближайших лет. Концепция обновления парка утверждена — она охватывает все зоны отдыха и направления деятельности. 

В настоящее время МБУ "Нижегородгражданпроект" занимается разработкой проектно-сметной документации. Работы планируется завершить до конца текущего года. 

Отметим, что концепцию благоустройства Автозаводского парка нижегородские власти презентовали еще в декабре 2023 года. Также сообщалось, что проект планировали подготовить до конца 2024 года. 

Ранее стало известно, что благоустройство сквера возле собора Александра Невского перенесли на 2026 год.

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Теги:
Автозаводский район Благоустройство Парки
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