Благоустройство Автозаводского парка планируют начать в 2026 году Культура и отдых

В 2026 году планируется реализация первого этапа работ по реконструкции Автозаводского парка. Об этом сообщила МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода" в ответ на обращение жительницы города в социальных сетях.

Горожанка выразила обеспокоенность тем, что в парке до сих пор не начались работы, а территория остается запущенной. Это несмотря на победу в конкурсах благоустройства в 2021 и 2022 годах. По ее словам, в районе нет достойного места для прогулок с детьми.

В дирекции пояснили: реконструкция Автозаводского парка культуры и отдыха в Нижнем Новгороде включена в программу Горьковского автозавода "Новый социальный вектор" и будет реализована в течение ближайших лет. Концепция обновления парка утверждена — она охватывает все зоны отдыха и направления деятельности.

В настоящее время МБУ "Нижегородгражданпроект" занимается разработкой проектно-сметной документации. Работы планируется завершить до конца текущего года.

Отметим, что концепцию благоустройства Автозаводского парка нижегородские власти презентовали еще в декабре 2023 года. Также сообщалось, что проект планировали подготовить до конца 2024 года.

Ранее стало известно, что благоустройство сквера возле собора Александра Невского перенесли на 2026 год.