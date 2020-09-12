Аллею лип высадили вместо вырубленных деревьев на пл. Октябрьской в центре Нижнего Новгорода Общество

Фото: отделение Волго-Вятского Сбербанка

Аллею лип высадили вместо вырубленных деревьев на пл. Октябрьской в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает нижегородское отделение Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк, которое занималось озеленением.

Напомним, что вырубку деревьев напротив здания Сбербанка осуществила администрация Нижнего Новгорода города. Ранее сообщалось, что ликвидации подлежали деревья, пораженные болезнями и представляющие опасность для жителей города. Тогда было вырублено шесть деревьев (один вяз и пять кленов).

В отделении Сбербанка сегодня сообщили, что на этом месте посажены 15 деревьев – это пятиметровые липы. Все они имеют гарантию приживаемости.

Помимо этого, на ул. Варварской создана композиция из туй, можжевельника и клена сахаристого.