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Общество

Горадминистрация объяснила вырубку деревьев у Сбербанка на пл. Октябрьской

08 сентября 2020 13:43  [38] Общество
Место вырубки деревьев

Место вырубки деревьев

Фото: фото пользователей соцсети Facebook

Администрация Нижнего Новгорода объяснила вырубку деревьев у Сбербанка на пересечении улиц Варварской и Октябрьской.

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в администрации Нижегородского района, ликвидации подлежали деревья, пораженные болезнями и представляющие опасность для жителей города.

Вырубка деревьев вызвала отклик среди нижегородцев. Эта тема активно обсуждалась в соцсетях.

"В администрацию района поступило обращение в связи с благоустройством территории. К вырубке предполагается шесть деревьев (один вяз и пять кленов), одно – остается на месте, 10 деревьев будут пересажены. На их месте в ближайшие дни будет высажена красивая аллея из пятиметровых лип, которые украсят облик города", - сообщили в администрации района.

(фото пользователей соцсети Facebook)

Также проект предполагает замену зеленых насаждений по ул. Октябрьской вдоль проезжей части мелколистными липами сорта Гринспайер. Вдоль ул. Варварской планируется посадка туй и создание композиции из можжевельника и клена Друммонди.

В администрации пообещали, что посадки будут иметь гарантию приживаемости. Приемку и контроль работ по озеленению территории станет осуществлять МКУ Горкомэкологии Нижнего Новгорода. 

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