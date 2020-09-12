"Если жителям нужен представитель, которому они доверяют, нужно прийти на выборы", - Юрий Шалабаев Политика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев 13 сентября принял участие в выборах депутатов городской думы. На избирательный участок в лицее №40 он пришел вместе с женой и детьми.

Юрий Шалабаев призвал всех нижегородцев принять участие в выборах муниципальной представительной власти.

"Обязанность депутатов – участвовать в решении текущих проблем той территории, которую они представляют", - сказал и.п. главы города.

"Если жители хотят, чтобы у них был свой представитель, которому они доверяют и с которого они могут спросить, нужно прийти на выборы, и потом со своим депутатом активно взаимодействовать", - добавил он.

Приход на избирательный участок со всей семьей Юрий Шалабаев объяснил воспоминаниями из детства.

"По себе помню, что в детстве есть ощущение праздника во время голосования, поэтому всегда берем с собой детей. Потом пойдем в кафе", – рассказал он.