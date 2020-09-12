"Если жителям нужен представитель, которому они доверяют, нужно прийти на выборы", - Юрий Шалабаев

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Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев 13 сентября принял участие в выборах депутатов городской думы. На избирательный участок в лицее №40 он пришел вместе с женой и детьми.
Юрий Шалабаев призвал всех нижегородцев принять участие в выборах муниципальной представительной власти.
"Обязанность депутатов – участвовать в решении текущих проблем той территории, которую они представляют", - сказал и.п. главы города.
"Если жители хотят, чтобы у них был свой представитель, которому они доверяют и с которого они могут спросить, нужно прийти на выборы, и потом со своим депутатом активно взаимодействовать", - добавил он.
Приход на избирательный участок со всей семьей Юрий Шалабаев объяснил воспоминаниями из детства.
"По себе помню, что в детстве есть ощущение праздника во время голосования, поэтому всегда берем с собой детей. Потом пойдем в кафе", – рассказал он.
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