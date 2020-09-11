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Движение транспорта по ул. М.Ямской будет запрещено до конца сентября. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.
Ограничения действуют с 14 сентября до вечера 28 сентября. Речь идет об участке по улице М.Ямской до пересечения с дублером ул.Красносельской с организацией объезда с помощью установки временных дорожных знаков.
Инициатор обращения ООО "Старт-Строй". Застройщик будет прокладывать водопровод.
Напомним, стали известны автобусные маршруты, измененные из-за строительства развязки на Циолковского в Сормовском районе.
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