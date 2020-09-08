Стали известны автобусные маршруты, измененные из-за строительства развязки на Циолковского Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Несколько автобусов в Сормовском районе Нижнего Новгорода изменят путь следования и остановочные пункты в связи с перекрытием движения по улице Циолковского, где развернут масштабное строительство транспортной развязки. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Речь идет об автобусах маршрутов А-8, А-12, А-35, А-45, А-65, Т-45, Т-65, Т-76 и Т-94.

С 14 сентября 2020 года до 1 мая 2021 года их путь будет организован по улицам Торфяной, Травяной и Федосеенко, где создадут остановки "Улица Островского", "Улица Достоевского" и "Предприятие ВОС".

Ранее сообщалось, что для пассажиров также запущено движение электричек от станции "Починки" (проспект Кораблестроителей) до станции "Варя" (Сормовское шоссе).

Напомним, что специально для объезда строительной площадки будущей транспортной развязки на Циолковского построили новую дорогу по улице Новосоветской. О том, как будет организовано движение частного транспорта во время строительства развязки, сообщалось ранее.

Ели во время реализации проекта на временных объездах будут возникать пробки, то власти обещают скорректировать схему движения.

Участок улицы Циолковского от улицы Культуры до улицы Торфяной будет перекрыт с 14 сентября 2020 года до 1 мая 2021 года.

Полностью завершить строительство транспортной развязки должны в 2022 году. Стоимость работ составляет 4,56 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей планируется направить на реализацию проекта в этом году.

Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, р. Параша, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.