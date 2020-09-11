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Общество

Карантин по коронавирусу введен в 75 классах школ Нижегородской области

14 сентября 2020 10:52  [146] Общество

Карантин по коронавирусу введен в 75 классах школ Нижегородской области по состоянию на 14 сентября. Об этом сообщил министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин в соцсети Instagram.

На прошлой неделе сообщалось о 60 классах.

В частности, закрыты 28 классов в 24 школах Нижнего Новгорода, Арзамаса, Выксы, Сарова, Уреня, Лукояновского, Сергачского, Первомайского, Кстовского и Павловского районов, а также полностью две школы (школа № 6 Выксы и школа с.Вареж Павловского района). Всего 75 классов.

Также закрыты две группы в двух колледжах.

"Это 0.48% от общего числа классов в школах Нижегородской области", - уточнил министр.

Что касается эпидемиологической ситуации в детских садах, то на данный момент закрыты 25 групп в 22 детских садах, что составляет 0,32% от общего числа групп.

Группы закрыты в городах Нижний Новгород, Саров, Бор, Арзамас, а также в Шатковском, Павловском, Ковернинском, Вачском, Кстовском, Дальнеконстантиновском и Ветлужском районах.

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