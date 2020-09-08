Карантин по коронавирусу введен в 60 классах школ Нижегородской области Общество

Карантин по коронавирусу действует в 60 классах школ Нижегородской области по состоянию на утро 11 сентября 2020 года. Об этом сообщил министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин в соцсети Instagram.

От общего количества - 20 классов находятся в 19 школах Нижнего Новгорода, Арзамаса, Выксы, Уреня, Лукояновского, Сергачского, Первомайского и Кстовского районов, а также 40 классов в Выксе (закрыта вся школа).

"Это 0.39% от общего числа классов в школах Нижегородской области", - пояснил министр образования.

Кроме того, закрыта одна группа в одном колледже. В каком именно – не уточняется.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 8 сентября карантин был введен в пяти классах пяти школ региона. Причем четыре из них находятся в Нижнем Новгороде. Это школы №22, №44, №51, №126 Нижнего Новгорода, плюс школа №1 Арзамаса.

Напомним, что школу №6 в Выксе закрыли на карантин 7 сентября по той же причине - были выявлены случаи подозрений на коронавирусную инфекцию.

Помимо школ, по состоянию на 11 сентября, на карантин также закрыты 16 групп в 14 детских садах. Это 0,2% от общего числа групп в детских садах Нижегородской области.



Детсады находятся в городах Нижний Новгород, Бор, Арзамас, а также в Шатковском, Павловском, Ковернинском, Вачском, Кстовском и Дальнеконстантиновском районах.



