Последние новости рубрики Политика
14 сентября 2020 11:50  [4] КПРФ получит четыре мандата в Думе Нижнего Новгорода
14 сентября 2020 11:42  [47] Два члена "Справедливой России" войдут в состав нижегородской Думы VII созыва
14 сентября 2020 11:35  [56] Кандидаты от ЛДПР победили на двух округах в Думу Нижнего Новгорода
13 сентября 2020 21:54  [185] Избирательные права нижегородцев во время выборов не нарушались, – ситуационный центр
13 сентября 2020 21:27  [918] "Выборы в Нижегородской области прошли в спокойном режиме", - Маргарита Красилевская
13 сентября 2020 20:39  [220] ЦИК рассказал о жалобах на работу наблюдателей от одной из партий
13 сентября 2020 20:28  [242] Явка избирателей Нижегородской области на 18:00 часов составила 20,75%
13 сентября 2020 18:43  [167] "Все права избирателей с ограниченными возможностями здоровья соблюдены", - Оксана Кислицына
13 сентября 2020 18:37  [252] "Выборы проходят законно, и уровень их легитимности достаточно высок", - Евгений Семенов
13 сентября 2020 18:30  [245] "Поступили жалобы от членов УИК на наблюдателей от некоторых кандидатов", - Марина Мамонова
Политика

Кандидаты от ЛДПР победили на двух округах в Думу Нижнего Новгорода

14 сентября 2020 11:35  [56] Политика
Герман Карачевский

Герман Карачевский

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Кандидаты от ЛДПР победили на двух избирательных округах на выборах в Думу Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте облизбиркома. Всего в городе 35 округов. 

По предварительным данным, депутат прошлого созыва Думы по муниципальному избирательному округу от НРО ЛДПР Герман Карачевский теперь набрал больше всего голосов по округу №17, где в прошлом созыве работал Сергей Горин (Единая Россия). За Карачевского проголосовали 2773 человека.

Кроме того, член ЛДПР Николай Чернышов сменил Михаила Кузнецова (Патриоты России) на округе № 33. Результат на выборах – 2203 голоса.

Напомним, что в декабре 2019 года Дума Нижнего Новгорода поддержала принятие Законодательным собранием Нижегородской области проекта закона "Об отдельных вопросах организации местного самоуправления", касающегося перехода Гордумы на мажоритарную систему. Законопроект подразумевает состав Думы полностью из депутатов, избираемых по одномандатным избирательным округам, то есть без партийных списков.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph