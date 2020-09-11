Кандидаты от ЛДПР победили на двух округах в Думу Нижнего Новгорода Политика

Герман Карачевский

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Кандидаты от ЛДПР победили на двух избирательных округах на выборах в Думу Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте облизбиркома. Всего в городе 35 округов.

По предварительным данным, депутат прошлого созыва Думы по муниципальному избирательному округу от НРО ЛДПР Герман Карачевский теперь набрал больше всего голосов по округу №17, где в прошлом созыве работал Сергей Горин (Единая Россия). За Карачевского проголосовали 2773 человека.

Кроме того, член ЛДПР Николай Чернышов сменил Михаила Кузнецова (Патриоты России) на округе № 33. Результат на выборах – 2203 голоса.

Напомним, что в декабре 2019 года Дума Нижнего Новгорода поддержала принятие Законодательным собранием Нижегородской области проекта закона "Об отдельных вопросах организации местного самоуправления", касающегося перехода Гордумы на мажоритарную систему. Законопроект подразумевает состав Думы полностью из депутатов, избираемых по одномандатным избирательным округам, то есть без партийных списков.