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Политика

Два члена "Справедливой России" войдут в состав нижегородской Думы VII созыва

14 сентября 2020 11:42  [45] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Два члена "Справедливой России" войдут в состав Думы Нижнего Новгорода VII созыва. Об этом сообщается на сайте избиркома Нижегородской области.

По предварительным данным, по округу №35 выиграла Анна Татаринцева, которая ранее являлась депутатом по муниципальному избирательному округу от регионального отделения партии "Справедливая Россия". За нее свои голоса отдали 3511 человек. Ранее на этом округе работал член "Единой России" Сергей Кондрашов.

Анна Татаринцева 

Наибольшее количество голосов по округу №31 набрала Татьяна Гриневич – 4152. В предыдущем созыве за округ отвечал также член "Справедливой России" Андрей Колобов.

Татьяна Гриневич

Кроме того, кандидаты от ЛДПР победили на двух округах в Думу Нижнего Новгорода - Николай Чернышов (округ № 33) и Герман Карачевский (округ № 17). Всего в городе 35 округов.

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