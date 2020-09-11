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Политика

Евгений Люлин победил на довыборах в ЗС НО

14 сентября 2020 13:10  [162] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Первый заместитель губернатора Нижегородской области, член нижегородского регионального политсовета "Единой России" Евгений Люлин победил на довыборах в Законодательное собрание региона VI созыва. Предварительные результаты голосования опубликованы на сайте облизбиркома.

Он избирался по одномандатному округу №11 (Дзержинск). Явка на этом участке составила 15,42%. За Евгения Люлина свой голос отдали 10 449 человек.

Ранее Евгений Люлин заявлял, что видит ряд важных задач по развитию Дзержинска – крупнейшего промышленного центра региона.

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