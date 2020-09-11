Нижегородская стройкомпания погасила долги по зарплате после прокурорской проверки Бизнес

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Нижегородское ООО "Строительна компания "АНТ" погасило долги по зарплате после вмешательства прокуратуры Нижегородского района. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Ранее поступило коллективное обращение работников организации.

Установлено, что перед 67 работниками организации образовалась задолженность по заработной плате за апрель и май текущего года в размере более 1,3 млн рублей.

В связи с этим прокурором района руководителю организации внесено представление об устранении нарушений законодательства, а также в отношении юридического лица и генерального директора организации возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

После вмешательства органов прокуратуры трудовые права работников организации восстановлены, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, работникам выплачена соответствующая компенсация.

Ранее сообщалось, что застройщик дома по пл.Минина, ООО "Нижегородспецгидрострой" ("НСГС"), не уведомил дольщиков о переносе сроков строительства. В результате был привлечен к ответственности.