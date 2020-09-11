"Теплоэнерго" завершает пробные топки Общество

Фото: пресс-служба АО "Теплоэнерго"

АО "Теплоэнерго" по графику завершает пробные топки на своих источниках. Пробное протапливание по поручению исполняющего полномочия главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, теплоэнергетики начали с 1 сентября, напомнили в пресс-службе компании.

По завершении пробных топок вся система теплоснабжения будет находиться в режиме полной готовности, чтобы максимально оперативно начать подачу тепла на объекты потребителей.

Кроме того, начиная с 16 сентября АО "Теплоэнерго" готово, при наличии технической готовности, до официального старта отопительного сезона начать подавать тепло в учреждения социальной сферы по заявкам их руководителей.

Традиционно, в соответствии с нормами, администрация города объявит о начале отопительного периода, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 суток подряд будет составлять менее +8°. В этом году согласно прогнозам такие температуры установятся в Нижнем Новгороде в двадцатых числах сентября.



Напомним, АО "Теплоэнерго" удалось снизить повреждаемость сетей на 11% в январе-августе 2020 года в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Показатель достигнут благодаря стабильному росту объемов замены теплосетей, отметили на предприятии. По итогам 2019 года впервые за пять лет было заменено более 5% от общей протяженности теплосетей. В текущем году предприятие намерено также завершить ремонтную кампанию с превышением нормативного показателя в 5%, доведя объем замены сетей до 112 км (6,6% от общей протяженности).