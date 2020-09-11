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Политика

"Явки на выборах – показатель спокойного развития общества", - Александр Суханов

14 сентября 2020 15:44  [49] Политика

"Явки на прошедших в Нижегородской области выборах – показатель спокойного развития общества. Если человеку до политики нет дела, значит, у него все хорошо", - заявил политолог Александр Суханов, говоря о прошедших в регионе выборах депутатов представительных органов власти.

"Если все хорошо и спокойно, то большая часть избирателей поддерживает существующую власть. Оппозиция и системная, и несистемная выбрала неправильную тактику поведения. Они выступают "против", предлагая бороться. Это отразилось в лозунгах", - продолжил эксперт.

"Государство, как коммунальная квартира. Какой нормальный житель квартиры будет голосовать за того, кто хочет все сломать и выселить неугодных?! Нормальная оппозиция борется за развитие, меняя методы и инструменты. Действующая оппозиция хочет драки, в отличие от населения, которое этого не хочет", - считает Александр Суханов.

"Говорить о легитимности выборов можно, исходя из того, соответствуют ли они законодательству. Они соответствуют", - подытожил политолог.

Облизбирком озвучил итоговые данные по явке избирателей на региональных и муниципальных выборах. Она составила 22,6%. Явка на довыборах депутата Законодательного собрания по одномандатному избирательному округу №11 в Дзержинске составила 16,76%.

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