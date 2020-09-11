Избирком озвучил итоговые данные по явке на выборах в Нижегородской области Политика

Облизбирком озвучил итоговые данные по явке избирателей на региональных и муниципальных выборах. Она составила 22,6%. Явка на довыборах депутата Законодательного собрания по одномандатному избирательному округу №11 в Дзержинске составила 16,76%. Победил Евгений Люлин.



"На всех этапах голосования присутствовали общественные наблюдатели. Общественная палата Нижегородской области направила 612 наблюдателей, зарегистрированные кандидаты - 2039 наблюдателей. От избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, было 265 наблюдателей. Также в выборах приняли участие 1417 членов избиркома с правом совещательного голоса", - заявила заместитель председателя избирательной комиссии Нижегородской области Анна Красильникова.

Заместитель председателя избиркома подчеркнула, что 13 сентября нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан, выявлено не было.

Судя по предварительным результатам, в Думе Нижнего Новгорода "Единая Россия" получит 26 из 35 мандатов.

Кандидаты от "Справедливой России" победили на двух округах: Анна Татаринцева (округ № 35) и Татьяна Гриневич (округ №31).

Кроме того, кандидаты от ЛДПР также победили на двух округах в Думу Нижнего Новгорода - Николай Чернышов (округ № 33) и Герман Карачевский (округ № 17).

КПРФ получит четыре мандата в Думе Нижнего Новгорода. В числе победивших кандидатов: Николай Сатаев (округ №13), Юлия Мантурова (округ № 20), Михаил Рыхтик (округ №12) и Кирилл Лазорин (округ №2).

Единственный кандидат от "Партии роста" войдет в новую Думу - Жанна Скворцова (округ №25).

Список победивших кандидатов по округам:

Владимир Тарасов (№1)

Кирилл Лазорин (№2)

Роман Пономаренко (№3)

Валерий Скакодуб (№4)

Владимир Аношкин (№5)

Мария Кузнецова (№6)

Владимир Амельченко (№7)

Карим Ибрагимов (№8)

Татьяна Скоробогатова (№9)

Андрей Дранишников (№10)

Денис Миронов (№11)

Михаил Рыхтик (№12)

Николай Сатаев (№13)

Мария Самоделкина (№14)

Руслан Станчев (№15)

Инна Ванькина (№16)

Герман Карачевский (№17)

Станислав Прокопович (№18)

Юрий Ерофеев (№19)

Юлия Мантурова (№ 20)

Павел Пашинин (№21)

Михаил Иванов (№22)

Сергей Пляскин (№23)

Евгений Костин (№24)

Жанна Скворцова (№25)

Елена Аржанова (№26)

Оксана Дектерева (№27)

Ольга Балакина (№28)

Анна Круглова (№29)

Олег Лавричев (№30)

Татьяна Гриневич (№31)

Марк Фельдман (№32)

Николай Чернышов (№ 33)

Владимир Поддымников-Гордеев (№34)

Анна Татаринцева (№ 35).