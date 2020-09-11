Пуск тепла в нижегородские детсады и школы планируют начать со следующей недели Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пуск тепла в детсады и школы Нижнего Новгорода планируют начать со следующей недели. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В пресс-службе добавили, что подготовка к отопительному сезону находится на особом контроле у исполняющего полномочия главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.

Основное внимание уделено социальным объектам – дошкольным и школьным учреждениям. Сейчас к пуску тепла они готовы почти на 100%.

Кроме того, абсолютное большинство многоквартирных жилых домов Нижнего Новгорода, а именно 9 200, уже получили паспорта готовности.