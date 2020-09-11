Глеб Никитин обсудил со скульпторами детали памятника Александру Невскому Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился со скульптором, народным художником России Андреем Ковальчуком, который является руководителем авторского коллектива, создавшего эскиз памятника Александру Невскому в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Эскиз коллектива Андрея Ковальчука стал победителем открытого голосования среди нижегородцев.

Глеб Никитин напомнил, что установка памятника произойдет в год 800-летия Нижнего Новгорода и 800-летия со дня рождения Александра Невского.

"Наш приоритет в организации праздника – учитывать мнение и позиции нижегородцев по основным вопросам. Все инициативы мы обсуждаем с активной общественностью и экспертным сообществом на специально созданном портале "Нижний 800". Так, именно путем голосования, в котором приняло участие почти 10 тысяч нижегородцев, были определены эскиз и будущее месторасположение памятника – у кафедрального собора во имя святого благоверного князя", - сказал губернатор, поздравив Андрей Ковальчука с тем, что в конкурсе победила работа его команды.

"Как только появилась информация о конкурсе, мы приступили к созданию эскизов. Было два варианта – образ с конем и без него. Но после обсуждения на конкурс решили подать первый вариант. Он связан с традициями русских былин, содержит васнецовские мотивы. Свой земной путь Александр Невский закончил в Городце, и именно здесь началась его история как святого воина, поэтому мы обошлись без эффектных приемов", - рассказал Андрей Ковальчук.

В ходе встречи прошло обсуждение деталей памятника, его размеров и иных технических деталей.

Напомним, инициатива установки памятного сооружения Александру Невскому в Нижнем Новгороде была поддержана экспертами в рамках "Команды 800" - проекта, приуроченного к предстоящему юбилею города. К обсуждению идеи привлекли общественность. Позже на официальном портале 800-летия Нижнего Новгорода было запущено открытое голосование за место установки памятника, а также за его внешний облик, и в итоге нижегородцы выбрали место установки памятника площадь около Александро-Невского кафедрального собора, со стороны улицы Совнаркомовской.