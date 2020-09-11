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Спорт

Вячеслав Фетисов встретился с воспитанницами нижегородского ХК "СКИФ"

15 сентября 2020 09:37  [51] Спорт

Фото: Александр Воложанин

Депутат Государственной Думы РФ, Посол доброй воли ООН и заслуженный мастер спорта СССР Вячеслав Фетисов во время рабочей поездки в Нижегородскую область посетил тренировку молодежного состава, а затем провел встречу с основным составом женского хоккейного клуба "СКИФ". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Для Нижегородской области хоккей всегда был спортом №1. И сейчас молодежная команда девушек готовится к финальному турниру всероссийского клуба "Золотая шайба". У них замечательные тренеры, есть стремление побеждать, они умеют трудиться. Главное, получать радость от игры. И тогда, я уверен, у них все получится", - отметил Вячеслав Фетисов.

Во время небольшой пресс-конференции Вячеслав Фетисов также ответил на вопросы игроков команды, которые затронули, в том числе, и проблемные вопросы женского хоккея.

"Нам очень приятно, что Вячеслав Фетисов уделил внимание СКИФу. Наши хоккеистки были очень рады встретиться с таким авторитетным человеком: это легенда нашего хоккея, знаменитость. Данная встреча должна дать много положительных импульсов как нашим спортсменкам основной и молодежной команд в предстоящих соревнованиях, так и всему женскому хоккею в целом", - добавил президент женского хоккейного клуба СКИФ Сергей Колотнев.

СПРАВКА:

Женский хоккейный клуб СКИФ (Нижегородская область) основан в 2000 году и является правопреемником клубов ЦСК ВВС, "Лужники" и "Викинг", становившихся четыре раза чемпионками России в период с 1995-го по 1999 год. В 2009-м и в 2015 году клуб становился победителем Кубка Европейских чемпионов. Также он является 12-кратным чемпионом России.

Также Вячеславу Фетисову показали после рекультивации дзержинские объекты накопленного экологического вреда - "Белое море", "Игумново" и "Черную дыру".

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Теги:
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