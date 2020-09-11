Послу доброй воли ООН Вячеславу Фетисову показали дзержинские объекты накопленного экологического вреда Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Депутат Государственной Думы РФ, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов 14 сентября посетил Нижегородскую область с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.



Совместно с представителями власти и руководством "Корпорация "ГазЭнергоСтрой" (занималась ликвидацией свалок, - прим. ред.) Вячеслав Фетисов посетил три объекта накопленного экологического вреда в Дзержинске, ликвидация которых проходит в рамках национального проекта "Экология".

Участники встречи ознакомились с технологиями рекультивации шламонакопителя "Белое море", полигона ТБО "Игумново" и свалки промышленных отходов "Черная дыра". Работы на "Белом море" завершились в феврале 2020 года, на "Игумново" – в мае, а на "Черной дыре" обезвреживание отходов продолжается. Предполагается, что объект ликвидируют осенью 2021 года.

"В Нижегородской области мы видим конкретные результаты работы. Здесь применяются уникальные технологии по обезвреживанию отходов, которые можно тиражировать по стране, и, возможно, они будут востребованы на мировом рынке. Чтобы нам в дальнейшем не сталкиваться с возникновением аналогичных объектов, я считаю, каждый реализуемый экономический и промышленный проекты должны содержать в себе экологическую оценку", - сказал Вячеслав Фетисов.

Присутствовавший на осмотре объектов заместителем губернатора Нижегородской области Андрей Бетин объяснил, ликвидация трех дзержинских объектов - лишь часть той работы, которая ведется в Нижегородской области в рамках национального проекта "Экология".

"В рамках федерального проекта "Чистая страна" нам уже выделены деньги на ликвидацию Шуваловской свалки. К работам приступим в этом году. Кроме того, совсем недавно в государственный реестр объектов накопленного вреда были включены кислые гудроны и свалка в Балахне, крупная свалка отходов нефтехимии в Павлове. В дальнейшем это позволит нам включить их в национальный проект "Экология" и получить федеральные средства на их ликвидацию", - рассказал Андрей Бетин.