Более 80 классов в школах Нижегородской области закрыты на карантин по коронавирусу Общество

88 классов в школах Нижегородской области закрыты на карантин по коронавирусу по состоянию на 15 сентября 2020 года. Об этом сообщил министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин в соцсети Instagram.

Отметим, что вчера, 14 сентября, были закрыты 75 классов; на прошлой неделе – 60 классов.

Также как вчера, по-прежнему полностью на карантин остаются закрытыми две школы (школа № 6 Выксы и школа с.Вареж Павловского района) и еще 41 класс в 30 школах. Всего 88 классов.

В частности, также как вчера закрыты классы в школах Нижнего Новгорода, Арзамаса, Выксы, Сарова, Уреня, Лукояновского, Сергачского, Первомайского, Кстовского и Павловского районов. Плюс, к 15 сентября добавились классы в школах Кулебакского, Володарского и Балахнинского районов.

"Это 0.57% от общего числа классов в школах Нижегородской области", - пояснил министр. Вчера показатель составлял 0.48%.

Также закрыты три группы в трех учреждениях среднего профессионального образования.

Что касается эпидемиологической ситуации в детских садах, то она немного улучшилась. На данный момент закрыты 23 группы в 21 детском саду, что составляет 0,29% от общего числа групп. Вчера, 14 сентября, было закрыто 25 групп в 22 детских садах.

Группы закрыты в городах Нижний Новгород, Саров, Бор, Арзамас, а также в Шатковском, Павловском, Ковернинском, Вачском, Кстовском, Дальнеконстантиновском и Ветлужском районах. Плюс сегодня добавился Дзержинск.