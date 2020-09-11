"Начата подготовка к первому заседанию Думы VII созыва", - Сергей Попов Политика

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

"Дзержинцы 13 сентября определили, кто будет представлять их интересы в городской Думе, и аппарат местного парламента начал подготовку к первому заседанию нового созыва", - сообщил председатель Думы Сергей Попов.

Напомним, дзержинцы избрали депутатов в городскую Думу VII созыва.

"На первом заседании депутатам необходимо будет избрать председателя и его заместителей, сформировать депутатские объединения, определить состав комитетов и комиссий, а также утвердить их председателей", - добавил Сергей Попов.

Первое заседание, на котором избранные депутаты примут решение об утверждении своих полномочий, будет организовано в течение 30 дней с момента проведения выборов.

Сергей Попов уточнил, что процедура голосования по кандидатурам председателя и его заместителей будет открытой.