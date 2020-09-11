"Начата подготовка к первому заседанию Думы VII созыва", - Сергей Попов

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"Дзержинцы 13 сентября определили, кто будет представлять их интересы в городской Думе, и аппарат местного парламента начал подготовку к первому заседанию нового созыва", - сообщил председатель Думы Сергей Попов.
Напомним, дзержинцы избрали депутатов в городскую Думу VII созыва.
"На первом заседании депутатам необходимо будет избрать председателя и его заместителей, сформировать депутатские объединения, определить состав комитетов и комиссий, а также утвердить их председателей", - добавил Сергей Попов.
Первое заседание, на котором избранные депутаты примут решение об утверждении своих полномочий, будет организовано в течение 30 дней с момента проведения выборов.
Сергей Попов уточнил, что процедура голосования по кандидатурам председателя и его заместителей будет открытой.
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