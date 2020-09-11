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Общество

Роспотребнадзор пока не регистрирует заболеваний гриппа среди нижегородцев

15 сентября 2020 12:55  [70] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области по данным на начало текущей недели не выявляло среди жителей региона заболеваний гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Что касается ОРВИ, то сейчас в регионе отмечается низкий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

В Роспотребнадзоре пояснили, что низкий уровень заболеваемости ОРВИ обусловлен респираторными вирусами не гриппозной этиологии - COVID-2019, риновирусами, аденовирусами, РС-вирусами.

"Вирусы гриппа не регистрировались", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время в области проводится вакцинация против гриппа и уже привито всего более 110 тысяч человек, в том числе около 1,5 тысячи детей.

В рамках предотвращения распространения инфекций, в Нижегородской области, по данным Роспотребнадзора на 15 сентября, полностью или частично приостановлен учебный и воспитательный процесс по ОРВИ и по COVID-2019 в 3% образовательных учреждений.

Министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин сегодня утром рассказал, что 88 классов нижегородских школ и 23 группы в 21 детском саду закрыты на карантин по коронавирусу.

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