Нижегородский и рязанский водоканалы подписали меморандум о сотрудничестве Общество

АО "Нижегородский водоканал" и МП "Водоканал города Рязани" подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского предприятия.



Основной целью визита делегации в Нижний Новгород было знакомство с информационными системами, внедренными на нижегородском предприятии, а также со способами повышения собираемости платы с населения и юридических лиц, применяемыми Центром по работе с абонентами.



Особый интерес у руководства рязанского муниципального предприятия вызвали информационные системы "Мобильный инспектор" и "Претензионно-исковая работа", а также "Управление производственными ресурсами". Последнюю систему Нижегородский водоканал на днях презентовал на ЭКВАТЭКе.



"В наших системах учтена специфика работы с абонентами именно водоканалов. "Мобильный инспектор", например, сокращает временные издержки сотрудника за счет создания полноценного рабочего места инспектора на смартфоне, что актуально для нашего водоканала. "Претензионно-исковая работа" помогает полностью автоматизировать работу компании с дебиторской задолженностью как в досудебном, так и в судебном порядке", - подчеркнул директор по информационным технологиям АО "Нижегородский водоканал" Александр Ермольчев.



Система "Управление производственными ресурсами" показывает, как современные IT-инструменты позволяют переводить "в цифру" сложные производственные процессы. Например, сокращать сроки производства работ и реагирования на аварийные ситуации за счет онлайн-координации сотрудников и техники, минимизировать простои, отслеживать уровень исполнения KPI по каждой из бригад, автоматизировать сбор отчётности по показателям.



"Все наши системы позволяют оптимизировать процесс, убрать человеческий фактор и значительно повысить показатели, что в конечном итоге направлено на повышение качества услуг, которые мы предоставляем жителям", - подчеркнул генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Николай Николюк.



Также делегация из Рязани побывала на станции приема жидких бытовых отходов нового образца. Она была запущена в эксплуатацию в марте 2020 года, но уже дала серьезные подвижки в борьбе с "черными ассенизаторами", позволив в разы увеличить число стоков, легально поступающих в канализацию города, а не в водоемы, на рельеф или в ливневую канализацию города.



Итогом встречи стало подписание руководителями АО "Нижегородский водоканал" Николаем Николюком и МП "Водоканал города Рязани" Андреем Акуловым Меморандума, направленного на развитие партнерских отношений в области обмена техническим и управленческим опытом в сфере водоснабжения и водоотведения, а также изучения и внедрения передовых технологий и современной техники.



"МП "Водоканал" города Рязани и в дальнейшем планирует знакомиться с передовым опытом организаций в области водоснабжения и водоотведения. Мы будем рассматривать возможности внедрения этих технологий на нашем предприятии. Следующий визит наших сотрудников на АО "Нижегородский водоканал" запланирован на конец сентября", – подчеркнул директор МП "Водоканал города Рязани" Андрей Акулов.